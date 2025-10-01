Caminhada celebra o Dia Internacional dos Idosos em Toledo

Toledo - Uma caminhada em comemoração ao Dia Internacional Dos Idosos foi realizada, nesta quarta-feira (1º), no Parque Ecológico Diva Paim Barth. Aproximadamente 40 idosos participaram do evento, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Smel). O ponto de encontro foi em frente à Usina do Conhecimento, e, após uma sessão de alongamento e aquecimento, seguiram no entorno do Horto Florestal.

O final do percurso, em frente à entrada do Horto Municipal, foi marcado por uma recepção com uma mesa de frutas e água para os participantes. Tudo foi elaborado pela Coordenação do Programa Pessoa Idosa em Movimento da Smel, que acompanhou todo o percurso com educadores físicos para garantir uma atividade segura.

Também participaram da caminhada o prefeito Mario Costenaro, o vice-prefeito Lucio De Marchi e secretários da gestão.

“É uma alegria ver tantos idosos participando com disposição dessa caminhada. Atividades como essa fortalecem o corpo, a mente e a convivência, mostrando que o envelhecimento ativo é possível. A prática regular de exercícios é essencial para a qualidade de vida, e queremos que cada vez mais pessoas façam parte dessas ações”, enfatizou Costenaro.

A coordenadora do Programa Pessoa Idosa em Movimento, Adilma Boffo, ressaltou que tudo que envolve atividade física para os idosos participantes do programa os deixa muito motivados.

“Isso é espetacular. É incrível como eles abraçam a ideia quando a gente fala de qualquer tipo de atividade física. Eles são muito receptivos a qualquer evento que envolva esporte, exercício, caminhada, entre outros”, comentou.

Adilma acrescentou que atividade física contribui para diminuição de doenças e consequentemente de gastos em saúde.