Caminhada celebra o Dia Internacional dos Idosos em Toledo

Toledo - Uma caminhada em comemoração ao Dia Internacional Dos Idosos foi realizada, nesta quarta-feira (1º), no Parque Ecológico Diva Paim Barth. Aproximadamente 40 idosos participaram do evento, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Smel). O ponto de encontro foi em frente à Usina do Conhecimento, e, após uma sessão de alongamento e aquecimento, seguiram no entorno do Horto Florestal.
O final do percurso, em frente à entrada do Horto Municipal, foi marcado por uma recepção com uma mesa de frutas e água para os participantes. Tudo foi elaborado pela Coordenação do Programa Pessoa Idosa em Movimento da Smel, que acompanhou todo o percurso com educadores físicos para garantir uma atividade segura.
Também participaram da caminhada o prefeito Mario Costenaro, o vice-prefeito Lucio De Marchi e secretários da gestão.
“É uma alegria ver tantos idosos participando com disposição dessa caminhada. Atividades como essa fortalecem o corpo, a mente e a convivência, mostrando que o envelhecimento ativo é possível. A prática regular de exercícios é essencial para a qualidade de vida, e queremos que cada vez mais pessoas façam parte dessas ações”, enfatizou Costenaro.
A coordenadora do Programa Pessoa Idosa em Movimento, Adilma Boffo, ressaltou que tudo que envolve atividade física para os idosos participantes do programa os deixa muito motivados.
“Isso é espetacular. É incrível como eles abraçam a ideia quando a gente fala de qualquer tipo de atividade física. Eles são muito receptivos a qualquer evento que envolva esporte, exercício, caminhada, entre outros”, comentou.
Adilma acrescentou que atividade física contribui para diminuição de doenças e consequentemente de gastos em saúde.
“Isso é importante, e eles têm essa conscientização, principalmente os que praticam atividades físicas com a nossa equipe. Então, com essa caminhada, queremos atingir muito mais pessoas para trazê-las para o esporte”, frisou.
Pessoa Idosa em Movimento
O programa está disponível para a população 60+ de todo o município, incluindo os distritos. São diversas atividades gratuitas, oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer.
Adilma explicou que a abrangência do programa é grande e tem uma adesão significativa pelos idosos de Toledo.
“Eles adoram e querem muito participar. Temos pilates, ginástica, esportes adaptados e muitas outras atividades. É só acessar a página da Prefeitura de Toledo e obter todos os dados, como locais e atividades disponíveis e contatos para inscrição”, informou.
Todas as atividades da Secretaria de Esportes e Lazer estão disponíveis neste link.
Fonte: Prefeitura de Toledo