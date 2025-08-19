Câmera interna de ônibus mostra Palio fazendo conversando proibida e causando acidente na Av. Tancredo Neves

Cascavel - Imagens internas de um ônibus do transporte público registraram um acidente de trânsito que ocorreu na tarde de ontem (18) na Avenida Tancredo Neves, na região do Bairro Alto Alegre, em Cascavel. No vídeo é possível ver o momento em que um Palio “corta” a frente do ônibus e provoca o acidente. Assista abaixo:

A colisão deixou vítimas e mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros para prestarem atendimentos. Três pessoas foram socorridas, sendo duas encaminhadas ao Hospital Universitário, e outra à UPA Tancredo Neves.