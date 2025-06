Câmara recebe relatório de sindicância sobre demora na apuração de abuso em CMEI

Oportunidade

Junho começa com alta oferta de vagas de emprego em Londrina e Campo Mourão

Cascavel - O Paraná começa junho com 21.757 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões. O número reforça o compromisso do Governo do Estado com a geração de emprego, renda e oportunidades para os paranaenses. Além do volume de vagas em Cascavel e Curitiba, […]