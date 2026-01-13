Brasil - A variação de temperatura influencia diretamente o consumo de energia elétrica. Por isso, durante os dias mais quentes do verão, o uso eficiente da energia e a manutenção adequada dos equipamentos são fundamentais para evitar gastos excessivos.

No Paraná, entre 2022 e 2025, a Copel registrou aumento médio de 15% no consumo de energia das residências nos meses mais quentes, de outubro a março, em comparação com o período de abril a setembro. O impacto foi ainda maior nas regiões com temperaturas mais elevadas: no Oeste, o consumo médio subiu 27%; no Noroeste, 24%; e no Norte, 16%. Já nas regiões Leste e Centro-Sul, a variação foi menor, com altas de 5% e 6%, respectivamente.

Dicas para o Uso Eficiente de Energia

Segundo o gerente executivo de Inovação da Copel, Rafael Eichelberger, o calor exige mais dos equipamentos elétricos. “Aparelhos de ar-condicionado levam mais tempo para resfriar os ambientes, geladeiras acionam o compressor com maior frequência e ventiladores ficam ligados por períodos prolongados. Por isso, é importante evitar desperdícios”, alerta.

Entre as principais orientações para o uso do ar-condicionado estão a manutenção regular, o dimensionamento correto do aparelho para o tamanho do ambiente, o fechamento de portas e janelas durante o funcionamento e a escolha de modelos com selo Procel de eficiência energética.