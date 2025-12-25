Brasil - Poucos dias do sorteio da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal alerta para o surgimento de sites falsos que simulam o portal oficial das Loterias Online, único autorizado para o registro de apostas. O prêmio estimado para o concurso de fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.
Segundo a Caixa, além de não registrarem as apostas, esses sites fraudulentos podem furtar dados pessoais dos usuários e ficar com o dinheiro pago pelas apostas.
A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena, realizado anualmente no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, além do portal e do aplicativo das Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem apostar pelo internet banking.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h e terá transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.
Premiação e acumulação
O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim sucessivamente. Desde a primeira edição, em 2009, 130 apostas já acertaram os seis números do concurso especial.
Aumento do prêmio e novas regras
O prêmio estimado deste ano é 57% maior que o pago em 2024, que foi de R$ 635 milhões. De acordo com a Caixa, o aumento é resultado do bom desempenho nas vendas e de mudanças na forma de cálculo do prêmio.
Entre as alterações estão o aumento da porcentagem da arrecadação destinada ao prêmio acumulado da Mega-Sena, que passou de 5% para 10% nos concursos regulares, e a elevação da parcela destinada à primeira faixa, dos acertadores das seis dezenas, que agora corresponde a 90% do valor total.
Fonte: Agência Brasil