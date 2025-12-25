Brasil - Poucos dias do sorteio da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal alerta para o surgimento de sites falsos que simulam o portal oficial das Loterias Online, único autorizado para o registro de apostas. O prêmio estimado para o concurso de fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

Segundo a Caixa, além de não registrarem as apostas, esses sites fraudulentos podem furtar dados pessoais dos usuários e ficar com o dinheiro pago pelas apostas.

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena, realizado anualmente no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, além do portal e do aplicativo das Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem apostar pelo internet banking.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. O sorteio será realizado às 22h e terá transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.