Cabos “demais” e de “menos”

Cascavel e Paraná - Cascavel enfrenta um problema antigo e de difícil resolução que exige ação urgente e contínua. O excesso de cabos instalados nos postes da cidade tem causado poluição visual e ambiental, além de representar um risco à segurança pública, especialmente quando ficam soltos devido a diversos fatores. Em contrapartida, o furto de fiação, que ocorre em vários pontos da cidade, gera grandes transtornos e prejuízos tanto para o Poder Público quanto para a iniciativa privada.

Com o objetivo de encontrar soluções definitivas para o problema dos cabos soltos nas ruas, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Cascavel organizou, nesta semana, uma audiência pública. O evento, de caráter deliberativo, contou com a presença de representantes da Copel, Transitar, empresas de telefonia e internet que atuam no município, além de vereadores e servidores municipais.

Durante a audiência, a Copel anunciou que iniciará, de forma imediata, ações para resolver a questão. A empresa apresentou um cronograma que prevê a remoção de cabos inativos a partir do dia 23 de junho, começando pela região central da cidade, especificamente na Rua Toledo. Em seguida, as intervenções seguirão para as ruas Assunção, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Vitória, com datas a serem definidas. A Copel contará com o apoio logístico da Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Transitar.