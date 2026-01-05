Paraná - A integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Civil do Paraná (PCPR), sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), foi fundamental nas buscas pelo jovem de 20 anos de idade que se perdeu na mata na região do Pico Paraná desde o dia 1º de janeiro e apareceu na manhã desta segunda-feira (5).
O preparo do forte efetivo mobilizado, com cerca de 100 profissionais, garantiu a cobertura de uma vasta extensão em área de densa floresta e terreno íngreme na montanha mais alta do Sul do Brasil. Voluntários especializados na região também participaram de toda a ação.
De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o treino aliado à experiência dos agentes se somaram ao emprego de tecnologia, drones e helicópteros das forças de segurança, com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).
“Ao longo de todo o período, foram empregados bombeiros militares, policiais militares e policiais civis especializados em operações de busca e salvamento em ambiente de montanha, além do apoio de três aeronaves do Estado do Paraná, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar”, afirma.
O secretário destaca que todos os esforços empregados se devem à alta complexidade do terreno de trilha e do avanço do tempo. O jovem ficou por cinco dias à mercê das intempéries e percorreu cerca de 20 quilômetros até encontrar abrigo em uma fazenda em Antonina, no Litoral.
“A operação também contou com a colaboração de diversos voluntários, incluindo especialistas em alpinismo e montanhismo. A preocupação aumentava em razão da complexidade da trilha e do passar dos dias sem informações sobre o paradeiro do jovem”, explica.
A operação de busca envolveu cerca de 300 voluntários, incluindo especialistas em alpinismo e montanhismo do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) e do Instituto de Água e Terra (IAT). “O Paraná agradece o apoio de todos os voluntários que participaram da operação e parabeniza os bombeiros militares envolvidos”, afirma o secretário. Ele destacou ainda o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e da Polícia Ambiental ao longo das buscas.
O comandante-geral do CBMPR, coronel Antônio Geraldo Hiller, frisou o emprego das aeronaves do BPMOA, tanto nas buscas quanto no deslocamento de equipes de busca, em especial o Cosmo.
“Drones com câmeras termais e helicópteros com o equipamento buscando identificar os pontos de calor que pudessem indicar a localização do jovem. Foram cerca de 60 integrantes das forças de segurança empenhados nas buscas, além de diversos voluntários”, explica.
Segundo ele, o caminho percorrido pelo jovem foi o mesmo do GOST, no Vale do Cacatu, uma central geradora hidrelétrica, no rio de mesmo nome.
O comandante do BPMOA, tenente-coronel Andrey Müller Lark, diz que a unidade especializada utilizou duas aeronaves, uma partindo de Curitiba e outra do Litoral.
“A aeronave de Curitiba foi empregada no transporte de tropas e materiais desde o primeiro dia, quando as equipes ainda estruturavam a linha de ação e dividiam as áreas de atuação. A segunda aeronave, do Projeto Falcão, atuou com tecnologia embarcada, incluindo câmera termal e transmissão de imagens ao posto de comando, auxiliando na identificação de trilhas e na tentativa de localização”, afirma.
De acordo com o coronel, as condições meteorológicas impediram o uso das aeronaves em alguns momentos, mas o foco sempre foi a localização do jovem. “No final da manhã de hoje ele foi encontrado com vida, que era o nosso principal objetivo desde o início da operação”.
Outro momento importante da atuação do BPMOA foi o translado de equipamentos. No segundo e no terceiro dias, foram transportados bombeiros, barracas, materiais de acampamento e drones. No terceiro dia, com condições meteorológicas mais favoráveis, foi realizada a maior operação logística, com o transporte de 17 pessoas da base do acampamento até o ponto, local estratégico para a distribuição das equipes de busca.
A informação de que o jovem havia encontrado ajuda em uma fazenda no município de Antonina foi relatada pelos proprietários à Polícia Militar pelo 190. A viatura deslocada ao local integra o Verão Maior Paraná que acontece no Litoral e nas regiões Oeste e Noroeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Civil, que já havia colhido depoimentos de testemunhas do desaparecimento, entre elas a jovem que acompanhava o desaparecido, um outro jovem que estava na trilha, além da irmã e da mãe do rapaz que se perdeu durante a incursão.
A Polícia Civil do Paraná já o ouviu nesta segunda-feira (5), ainda após o primeiro atendimento no hospital de Antonina, para entender a dinâmica do caso e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
Segundo o delegado Gleison Lima Rodrigues, de Campina Grande do Sul, local do desaparecimento, desde a informação da ocorrência foram feitas a coleta de informações e a análise dos dados.
“Em respeito ao estado de saúde do jovem, foram feitas oitivas preliminares e, caso necessário o ouviremos novamente para adicionar informações ao inquérito, voltando a procurá-lo, seja em sua casa, seja na delegacia”, explica.
ENCONTRO E ATENDIMENTO NO HOSPITAL
De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel Greinert, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), unidade especializada do CBMPR, o jovem conseguiu caminhar sozinho pela mata e chegou até uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no Litoral. A região corresponde a uma das rotas de descida do Pico Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros de Antonina foram acionadas para o atendimento e o transporte até o hospital do município.
“Felizmente, ele conseguiu superar as adversidades, descer as encostas e chegar até a localidade”, afirma o comandante.
Segundo ele, no momento da comunicação oficial, as equipes ainda não haviam feito contato direto com o jovem, mas uma ambulância de Antonina já havia sido acionada para o atendimento e encaminhamento hospitalar.
O Hospital Municipal de Antonina informou para a Secretaria de Estado da Saúde no começo da tarde que o paciente está lúcido, apresenta sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal. Ele foi submetido à profilaxia medicamentosa e reidratação endovenosa. Foram solicitados exames laboratoriais e de imagem para investigação complementar e ele vai permanecer sob observação enquanto aguarda os resultados.
Fonte: AEN