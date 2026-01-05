Paraná - A integração entre o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Civil do Paraná (PCPR), sob a coordenação da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), foi fundamental nas buscas pelo jovem de 20 anos de idade que se perdeu na mata na região do Pico Paraná desde o dia 1º de janeiro e apareceu na manhã desta segunda-feira (5).

O preparo do forte efetivo mobilizado, com cerca de 100 profissionais, garantiu a cobertura de uma vasta extensão em área de densa floresta e terreno íngreme na montanha mais alta do Sul do Brasil. Voluntários especializados na região também participaram de toda a ação.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o treino aliado à experiência dos agentes se somaram ao emprego de tecnologia, drones e helicópteros das forças de segurança, com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

“Ao longo de todo o período, foram empregados bombeiros militares, policiais militares e policiais civis especializados em operações de busca e salvamento em ambiente de montanha, além do apoio de três aeronaves do Estado do Paraná, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar”, afirma.

O secretário destaca que todos os esforços empregados se devem à alta complexidade do terreno de trilha e do avanço do tempo. O jovem ficou por cinco dias à mercê das intempéries e percorreu cerca de 20 quilômetros até encontrar abrigo em uma fazenda em Antonina, no Litoral.

“A operação também contou com a colaboração de diversos voluntários, incluindo especialistas em alpinismo e montanhismo. A preocupação aumentava em razão da complexidade da trilha e do passar dos dias sem informações sobre o paradeiro do jovem”, explica.

A operação de busca envolveu cerca de 300 voluntários, incluindo especialistas em alpinismo e montanhismo do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) e do Instituto de Água e Terra (IAT). “O Paraná agradece o apoio de todos os voluntários que participaram da operação e parabeniza os bombeiros militares envolvidos”, afirma o secretário. Ele destacou ainda o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) e da Polícia Ambiental ao longo das buscas.

O comandante-geral do CBMPR, coronel Antônio Geraldo Hiller, frisou o emprego das aeronaves do BPMOA, tanto nas buscas quanto no deslocamento de equipes de busca, em especial o Cosmo.

“Drones com câmeras termais e helicópteros com o equipamento buscando identificar os pontos de calor que pudessem indicar a localização do jovem. Foram cerca de 60 integrantes das forças de segurança empenhados nas buscas, além de diversos voluntários”, explica.

Segundo ele, o caminho percorrido pelo jovem foi o mesmo do GOST, no Vale do Cacatu, uma central geradora hidrelétrica, no rio de mesmo nome.

O comandante do BPMOA, tenente-coronel Andrey Müller Lark, diz que a unidade especializada utilizou duas aeronaves, uma partindo de Curitiba e outra do Litoral.