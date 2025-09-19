Buracos no asfalto que atravessam gestões (e gerações) em Cascavel

Cascavel e Paraná - Os buracos nas ruas de Cascavel são quase uma marca registrada da cidade: quem chega já percebe, quem mora já se acostumou e quem governa sabe que não há discurso capaz de resolver o problema com “passe de mágica”. Não é exagero: há vias que aguardam recape completo há mais de 20 anos. Nesse tempo, gerações de moradores cresceram desviando de crateras, mecânicos e borracharias encheram os bolsos e prefeitos passaram pela Prefeitura sem conseguir resolver um problema antigo, caro e, claro, impossível de eliminar em 100%.



Na atual gestão de Cascavel, a responsabilidade agora está nos ombros do recém-nomeado secretário de Obras, Severino Folador, que em dois meses de gestão já precisou mergulhar na matemática bilionária e lidar com a pressão diária de moradores e vereadores para tentar dar conta do caos no asfalto.

“Cáries e restaurações”

Folador explica que a secretaria trabalha em quatro frentes. A primeira é a Operação Tapa-Buraco, permanente, com dois caminhões rodando todos os dias para conter o problema mais visível e urgente. “Eles fazem a ‘cárie do dente’, aquilo que é mais exposto, onde dói mais. É uma operação contínua”, compara o secretário.



Outra frente é o reperfilamento (restaurações) em ruas críticas, onde os remendos já não resolvem. “Temos previsão orçamentária para fazer reperfilamento em algumas vias isoladas, já mapeadas, que não comportam mais tapa-buraco”, afirma.



Calçadas intransitáveis são outro problema crônico no centro e nos bairros Fotos: Paulo Alexandre/O Paraná

Em negociação

As outras duas frentes estão em negociação com o governo do Estado. A primeira é um pacote de recape de R$ 100 milhões para recuperar de 700 a 800 quadras nas principais avenidas e ruas, incluindo a Paraná, Maracaí e Jacarezinho. A previsão é de anúncio ainda neste ano, com execução a partir de 2026. O segundo é um pacote de pavimentação nova, para ruas do Lago Azul, trechos finais de bairros e distritos que nunca receberam asfalto.

Mas, como em toda promessa pública, surgem os entraves. Folador admite: “O Município não tem material humano. A maioria dos nossos serviços gerais são feitos por apenados, e às vezes ficamos sem continuidade. A nossa usina tem condições, mas falta mão de obra.”

Looonga lista…

E a lista de vias emblemáticas (e problemática) é extensa. O secretário cita a Rua Vitória, no centro, que junto com a Cuiabá forma um binário que precisaria ser completamente refeito. Na região norte, o drama é na Olindo Periolo. Já no sul, a Rua do Cowboy e a Manaus sofrem com tráfego intenso e pavimento esfarelado. Esses são apenas exemplos: qualquer motorista consegue citar dezenas de trechos em situação crítica, e nem se falou das ruas Paraná e São Paulo.