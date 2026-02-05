Bruna Vitória continua desaparecida e família pede ajuda para localizá-la

Cascavel - A mulher identificada como Bruna Vitória, que teve o desaparecimento divulgado no último domingo (1º de fevereiro), segue desaparecida em Cascavel.
Nesta quarta-feira (4), a família informou que ainda não conseguiu nenhum contato e não há novas informações sobre o paradeiro dela.
Bruna foi vista pela última vez na terça-feira (27), nas proximidades da Catedral, e desde então não retornou para casa nem respondeu a familiares.
Diante da situação, os parentes registraram um boletim de ocorrência e reforçam o pedido de ajuda da população para localizar a mulher.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar Bruna Vitória deve entrar em contato pelo telefone (45) 92000-7879, falar com Joaquim.