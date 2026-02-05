Bruna Vitória continua desaparecida e família pede ajuda para localizá-la

Nesta quarta-feira (4), a família informou que ainda não conseguiu nenhum contato e não há novas informações sobre o paradeiro dela.

Cascavel - A mulher identificada como Bruna Vitória , que teve o desaparecimento divulgado no último domingo (1º de fevereiro), segue desaparecida em Cascavel .

Cascavel - O CEONC Hospital do Câncer emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da técnica de farmácia, Cristiana Soares dos Santos. A mulher morreu após se envolver em um acidente de trânsito ontem (03/02) no Bairro Alto Alegre. Ela foi levada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos […]

CEONC lamenta a morte de Cristiana Soares dos Santos, vítima de acidente de trânsito

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel realiza, neste domingo (8), o Teste Seletivo nº 347/2025, que oferta 50 vagas para o cargo de professor temporário para atuação na Rede Municipal de Ensino. A prova será no Ceep (Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto), localizado na Rua Natal, 2800, RecantoTropical. O exame será aplicado […]

Bruna foi vista pela última vez na terça-feira (27), nas proximidades da Catedral, e desde então não retornou para casa nem respondeu a familiares.

Diante da situação, os parentes registraram um boletim de ocorrência e reforçam o pedido de ajuda da população para localizar a mulher.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar Bruna Vitória deve entrar em contato pelo telefone (45) 92000-7879, falar com Joaquim.