Brasil abateu 170 milhões de frangos em maio; 67 milhões só no Paraná

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Pelo menos 16 países, entre os quais os que formam o bloco da União Europeia, suspenderam as importações de carne de frango do Brasil por pelo menos 60 dias.

No Rio Grande do Sul , estado onde no fim da semana passada, foi confirmado oficialmente o foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, o Sistema de Inspeção Federal abateu 26,5 milhões de frangos. O SIF é vinculado ao Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento. Por sua vez, Santa Catarina abateu no mês de maio, 30 milhões de frangos.

Brasil e Paraná - Dados compilados do Serviço de Inspeção Federal mostra que somente no mês de maio, foram abatidos comercialmente em todo o Brasil , 170 milhões de frangos. Os estados com o maior volume de abates pertencem à Região Sul. Do total, 67 milhões correspondem ao Paraná . Muito desses números à atribuído à robusta presença das cooperativas no Estado.

De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, das sete investigações em torno de novos focos da doença, em três já foram descartados e quatro ainda seguem em investigação. Os focos descartados ficam em Nova Brasilândia, no Mato Grosso; Triunfo, no Rio Grande do Sul e em Gracho Cardoso, no estado de Sergipe. Ainda estão sob suspeita os municípios de Aguiarnópolis, em Tocantins; Ipumirim, em Santa Catarina; Estância Velha, no Rio Grande do Sul e em Salitre, no Ceará.

Medidas de Segurança e Monitoramento

O grande temor é de que essa doença se espalhe para o ser humano. Diante disso, o ministro tratou de tranquilizar a todos. “Os colaboradores da granja do foco, no Rio Grande do Sul, está isolados, em processo de monitoramento”. O ministro considerou raro alguém que não tiver contato com o ambiente ou com o material usado para o manejo das aves, estar contaminado.