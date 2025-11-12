BR-277 em Foz do Iguaçu terá interdição parcial a partir desta quinta-feira

Foz do Iguaçu - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a BR-277 em Foz do Iguaçu, na região Oeste, terá meia pista interditada a partir desta quinta-feira (13), na altura do km 721, no sentido de tráfego Foz do Iguaçu-Cascavel. A medida é necessária para continuar os serviços no novo viaduto em construção no local, parte da obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, e incluem acabamentos e retirada de estruturas de apoio.
A recomendação aos condutores é que sigam pelo trecho em obras com atenção e cautela redobrada, obedecendo à sinalização provisória para garantir a segurança de todos os envolvidos. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a interdição pode ser adiada.
O tráfego de veículos também será modificado novamente no viaduto no entroncamento da Rodovia Perimetral Leste com a Rodovia das Cataratas (BR-469). Serão dois desvios, que devem iniciar a partir desta quinta-feira (13), sendo necessários para avançar nas obras de implantação da Perimetral Leste.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) avisa que condutores vindo da Argentina rumo ao centro da cidade devem utilizar a passagem superior do viaduto, fazer o retorno e então seguir para o Centro.
E condutores seguindo do centro rumo ao Aeroporto de Foz do Iguaçu, após passar abaixo do viaduto, deverão acessar a nova via marginal direita, permitindo a continuidade da duplicação da pista central da BR-469. Somente moradores do bairro Carimã e usuários que precisam acessá-lo poderão utilizar um acesso à Rua Carmen Gatti, em sentido único, conforme orientação do FozTrans.
Já condutores vindo pelo sentido aeroporto rumo ao centro devem utilizar a nova marginal esquerda logo antes de acessar a passagem inferior do viaduto.
OBRA
A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu contempla a pavimentação de 14,7 quilômetros de rodovia nova, fazendo ligação entre a BR-277 e a nova Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Estão incluídos no contrato duas aduanas e seis viadutos. Os serviços chegaram a 83,5% de execução na medição mais recente, de outubro.
Fonte: AEN