BR-277 em Foz do Iguaçu terá interdição parcial a partir desta quinta-feira

Foz do Iguaçu - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a BR-277 em Foz do Iguaçu, na região Oeste, terá meia pista interditada a partir desta quinta-feira (13), na altura do km 721, no sentido de tráfego Foz do Iguaçu-Cascavel. A medida é necessária para continuar os serviços no novo viaduto em construção no local, parte da obra da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, e incluem acabamentos e retirada de estruturas de apoio.

A recomendação aos condutores é que sigam pelo trecho em obras com atenção e cautela redobrada, obedecendo à sinalização provisória para garantir a segurança de todos os envolvidos. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a interdição pode ser adiada.

O tráfego de veículos também será modificado novamente no viaduto no entroncamento da Rodovia Perimetral Leste com a Rodovia das Cataratas (BR-469). Serão dois desvios, que devem iniciar a partir desta quinta-feira (13), sendo necessários para avançar nas obras de implantação da Perimetral Leste.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) avisa que condutores vindo da Argentina rumo ao centro da cidade devem utilizar a passagem superior do viaduto, fazer o retorno e então seguir para o Centro.