BR-277: DNIT inicia obras de reparação asfáltica na Serra da Esperança, em Guarapuava

Concurso dos Correios: gabarito preliminar é divulgado

BRASIL – O gabarito preliminar do concurso nacional dos Correios já está disponível para consulta. As provas foram aplicadas nesse domingo (15) em todos os estados e no Distrito Federal. O prazo para entrar com recursos começou as 10h desta segunda-feira (16) e vai até as 17h de amanhã (17), pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), […]