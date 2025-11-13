Lindoeste - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza neste domingo (16) trabalhos de poda de árvore, na BR-163, km 165, em Lindoeste.
A intervenção integra os trabalhos de recuperação do sistema de drenagem em curso no local, bem como o processo de qualificação do segmento, e têm como foco aprimorar a segurança viária.
A fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários, o tráfego no local ficará em sistema Pare e Siga no período das 8h às 16h. Em caso de condições climáticas adversas, o trabalho será reagendado.
O trecho receberá reforço na sinalização indicando a presença de máquinas e colaboradores no local, bem como a intervenção temporária no tráfego.
“Nossa atuação ao longo de todo o trecho tem contribuído para os nossos grandes objetivos que são a segurança viária e a preservação de vidas. Os avanços alcançados no setor de conservação tem papel fundamental nesse contexto, garantindo a remoção de itens que oferecem riscos aos usuários, melhorando a visibilidade e atuando de forma que o sistema de drenagem retorne ao seu pleno funcionamento, evitando impactos na pista de rodagem”, destaca o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
A EPR Iguaçu reforça a importância de redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e seguir a sinalização ao trafegar pelas áreas em obras.
A concessionária atua com foco na segurança viária e na melhoria contínua, promovendo intervenções que contribuem para uma rodovia mais segura e eficiente.
Canais de informação
Usuários que precisarem de suporte durante a viagem podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico pelo número de emergência 0800 277 0163.
Mais informações estão disponíveis nos canais oficiais da concessionária: Instagram e X: @epr.iguacu e Canal do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VbBUENO6BIEhFMUfvg1r.
Fonte: Assessoria