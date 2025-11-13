Lindoeste - A EPR Iguaçu, concessionária responsável pela gestão de 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, realiza neste domingo (16) trabalhos de poda de árvore, na BR-163, km 165, em Lindoeste.

A intervenção integra os trabalhos de recuperação do sistema de drenagem em curso no local, bem como o processo de qualificação do segmento, e têm como foco aprimorar a segurança viária.

A fim de garantir a segurança de trabalhadores e usuários, o tráfego no local ficará em sistema Pare e Siga no período das 8h às 16h. Em caso de condições climáticas adversas, o trabalho será reagendado.

O trecho receberá reforço na sinalização indicando a presença de máquinas e colaboradores no local, bem como a intervenção temporária no tráfego.