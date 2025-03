"BÓRA PESCAR?" Já estão disponíveis as pulserinhas da Pesca no Lago 2025

Cascavel - Atenção, pescadores de plantão: já estão disponíveis as 5 mil pulserinhas da tradicional Pesca no Lago Municipal de Cascavel. Para participar, é necessário trocar um quilo de alimento não perecível por uma pulseira de acesso, que já está sendo distribuída no Provopar – Rua Martin Afonso de Souza, n°550 – e na Secretaria de Meio Ambiente, que fica no Lago. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h nos pontos de distribuição. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Provopar em prol dos mais vulneráveis.



O evento será realizado no dia 6 de abril, domingo, com a abertura dos portões às 6h da manhã. Iniciativa é da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

Assim como nas edições anteriores, o acesso será restrito. Algumas ruas no entorno do Lago estarão bloqueadas, e somente quem estiver com pulseira poderá entrar na área de pesca, em quatro portões de acessos, pelas ruas: Pedro Carlos Neppel, Tiradentes, Jacarezinho e Waldemar Casagrande (Vertedouro). O número de participantes, inicialmente, será limitado a 5 mil pessoas.

Várias espécies

Além de proporcionar lazer para a comunidade, o evento tem um carácter técnico, uma vez que auxilia no processo de despesca, garantindo o equilíbrio ambiental do Lago. Peixes como tilápia, lambari, bagre, traíra, tambaqui, mussum, curimbá e entre outros estão na lista de espécies do Lago.

Para garantir a segurança de todos, haverá um esquema especial com a Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes de saúde. Além disso, algumas regras dever ser seguidas. Os pescadores devem permanecer na beira do Lago e será permitida a pesca de barranco. Será liberado usar varas de bambu, molinetes, carretilhas e linhadas. Todo peixe pescado pertence a quem pescou, inclusive, estão aptos para consumo.



É proibido o uso de churrasqueiras ou qualquer utensílio que gere fogo. Não será permitida a venda, consumo ou comercialização de bebidas alcoólicas no entorno do Lago. Redes e tarrafas são proibidas, espinheis são proibidos, bem como qualquer outro método de pesca de cardumes.