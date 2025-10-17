Cascavel e Paraná - O incêndio que chocou toda a cidade nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15), no Condomínio Residencial João Baptista Cunha, no Centro de Cascavel, despertou a preocupação da sociedade quanto aos equipamentos de resgate para enfrentar este tipo de situação. Com o apartamento pegando fogo, mãe, filha e uma criança de apenas quatro anos, trancados dentro do imóvel, tiveram que se pendurar do lado de fora do prédio na base do ar-condicionado.

A advogada Juliane Vieira, 28 anos, ficou em cima da caixa do ar-condicionado entre o décimo terceiro e o décimo segundo andar, ajudando os vizinhos a retirar a mãe, Sueli Vieira, 51 anos e o menino Pietro Dalmagro, de quatro anos, filha da prima dela, a sair do apartamento em chamas. Ela acabou sendo socorrida pelo Tenente Edemar Migliorini, que adentrou o local em chamas para retirá-la do imóvel.

O fato causou questionamento sobre os equipamentos de resgate do Corpo de Bombeiros, para este tipo de situação. De acordo com o Major Thiago Zajac, neste caso o cálculo de risco para a retirada por dentro era menor e era o único meio disponível e que, neste caso, a decisão de retirar a moradora dor dentro foi a melhor opção dentro do menor tempo, para tentar salvar a vida dela.

No entanto, o Corpo de Bombeiros de Cascavel não tem uma plataforma móvel para atendimentos em grandes alturas, mas segundo Zajac, o equipamento deve ser repassado para a corporação em breve, até o começo do ano que vem. “É uma plataforma importada, ela vem da Finlândia, tem 54 metros, já foi comprada, tem contrato assinado e deve chegar dentro em breve”, relatou o major.

Atendimento

Sobre o incêndio, ele disse ainda eles analisaram vários aspectos no atendimento, mas como a rua que é em declive e a plataforma é cheia de sensores não daria para instalar. Já a nova plataforma de 54 metros é um equipamento excelente para a realidade da região, mais do que suficiente, mas reforçou que mesmo que já tivessem a plataforma, para o incêndio desta semana ela não seria tão eficiente quanto se imagina.

O major falou ainda que no geral, a corporação tem bons equipamentos em Cascavel, equipamentos que talvez em outros lugares até do Brasil não se encontra, principalmente de proteção respiratória. “O equipamento de capacete, roupa de proteção e de proteção respiratória, foram muito efetivos para que a ocorrência se desenrolasse dessa maneira. A gente tem que trabalhar com o mínimo de segurança para a equipe e também para a vítima. Talvez tenha sido a melhor opção ter retirado ela por dentro do prédio”, reforçou.