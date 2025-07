Bombeiros alertam: rios e cachoeiras escondem perigos que podem resultar em afogamentos

OPORTUNIDADE

Indústria e comércio lideram as 22 mil vagas ofertadas no Paraná

Curitiba - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, informa que há 22.174 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do Estado. Confira a lista completa AQUI . As oportunidades contemplam ofertas com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, abrangendo desde quem […]