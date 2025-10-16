Cascavel - O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, visitou na manhã desta quinta-feira (16) o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), ferido durante o atendimento a um incêndio ocorrido na quarta-feira (15), em um edifício no centro de Cascavel, no Oeste do Estado.

O militar sofreu queimaduras de terceiro grau enquanto resgatava vítimas no 13º andar do prédio e segue internado em observação. De acordo com o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele deve permanecer hospitalizado por mais alguns dias até receber alta médica.

O secretário destacou a coragem e a dedicação do bombeiro, que arriscou a própria vida para salvar outras pessoas.