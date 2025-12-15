Saiba tudo sobre o novo Bolsa Família e os valores das parcelas que começam a ser pagas neste mês de dezembro - Foto: Lyon Santos/ MDS
Brasil - A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (15) a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com NIS final 4. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 691,37. O programa atingirá 18,7 milhões de famílias em dezembro, com um gasto total de R$ 12,74 bilhões.

Além do benefício básico, há três adicionais: R$ 50 para gestantes e mães que amamentam, R$ 50 por filho de 7 a 18 anos e R$ 150 por criança de até 6 anos. Também é pago o Benefício Variável Familiar Nutriz, com seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses.

O pagamento tradicional do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Porém, devido às festas de fim de ano, o calendário de dezembro foi antecipado, permitindo que os beneficiários recebam os valores antes do Natal. As informações sobre o pagamento podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

No dia 10 de dezembro, 179 cidades receberam o pagamento antecipado, independentemente do NIS. Essa medida beneficiou municípios de 5 estados, como Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe, São Paulo, Roraima, Amazonas e Piauí, incluindo cidades afetadas por desastres naturais, como Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingido por um tornado.

Essas localidades enfrentaram chuvas, estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista de municípios com pagamento antecipado está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2023, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso, um auxílio para pescadores artesanais durante o período de piracema. Além disso, em dezembro, 2,33 milhões de famílias entraram na regra de proteção, recebendo 50% do benefício por até dois anos, caso algum membro consiga emprego com renda de até meio salário mínimo.

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano, mas essa mudança só se aplica às famílias que entraram na transição a partir de junho. Quem entrou até maio continuará a receber metade do benefício por dois anos.

