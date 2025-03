"Bloquinho do Catú": Diversão Garantida para Crianças no Carnaval do Shopping Catuaí

O Catuaí Shopping Cascavel promove mais uma atração especial para as famílias. Entre os dias 1º e 4 de março (sábado a terça-feira), das 15h às 19h, feriado prolongado de Carnaval, o shopping receberá a criançada no “Bloquinho do Catú”, evento gratuito repleto de atividades para os pequenos e seus acompanhantes.

Com uma programação variada, o “Bloquinho do Catú” terá como palco o Espaço Kids no Piso Lago (subsolo), e proporcionará momentos de diversão e interação para crianças de todas as idades, incluindo bailinho com DJ, desfile de fantasias, camarim de pintura, cabelo maluco e escultura de balões, além de outras atrações que prometem encantar o público infantil.

Durante o Carnaval, todas as operações do Shopping seguirão com horário de funcionamento regular; assim como os restaurantes e Praça de Alimentação.

Para mais informações sobre os eventos e novidades do Shopping, basta acessar as mídias sociais @catuaishoppingcascavel, o site www.catuaishoppingcascavel.com.br ou baixar o App “Catuaí Cascavel”.

Horário Regular de Carnaval

LOJAS

01/03 (Sábado): 10h às 22h