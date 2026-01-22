Blitz da Prevenção enfatiza combate ao uso de drogas e conscientiza sobre a não doação de esmolas

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Política Sobre Drogas e Segurança Pública e Proteção à Comunidade, realizou, na manhã desta quinta-feira (22), a Blitz da Prevenção, ação educativa voltada à orientação da população sobre os riscos do uso e abuso de álcool e outras drogas, além da conscientização sobre a não doação de esmolas. A ação foi realizada na Avenida Brasil.

Durante a ação, equipes distribuíram materiais informativos com orientações preventivas, reforçando os riscos associados ao consumo de substâncias e a importância da conscientização da população. A iniciativa também abordou a não doação de esmolas como forma de enfrentamento às situações de vulnerabilidade social.

O secretário de Proteção Sobre Drogas, Marcelo Silva, destacou a importância da atividade no contexto das políticas públicas do Município. “Essa é uma ação importante para Cascavel e faz parte da Operação Resgate Pela Vida ID 2026. É orientação e informação à população, sobre especialmente a prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas”.



Segundo o secretário, além do enfrentamento às drogas ilícitas, a campanha também busca conscientizar sobre a não doação de esmolas. “O dinheiro não contribui para a superação da situação de rua; ao contrário, pode reforçar a permanência nessa condição e agravar o problema”, explicou.