Cascavel e Paraná - A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) de Cascavel anunciou que a ordem de serviço para iniciar as obras do novo binário das ruas Juscelino Kubistchek e Flamboyant, na Região Oeste da cidade, está em processo de assinatura e que as melhorias devem iniciar nos próximos dias. O asfalto das duas vias, principalmente da JK, está bem deteriorado e é motivo de reclamação tanto dos moradores quanto dos comerciantes que dependem da via que está em grande parte cheia de ondulações e buracos.

De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, já na próxima semana a empresa deve iniciar a instalação do canteiro de obra e, na sequência, iniciar os serviços. “Vai ser repaginada não só a malha asfáltica, mas será feito um recape completo com uma nova pintura, instalação de novos semáforos para as duas vias do entorno da Prefeitura, ampliando inclusive os cruzamentos semaforizados”, explicou Folador.

R$10 mi

O valor total da licitação fechou em R$ 10.653.481,65 e a empresa vencedora foi a Petrocon que terá dez meses para realizar a obra – que terá ao todo seis quilômetros nas duas vias, que depois de prontas vão se tornar um binário importante, tendo sentido único. Folador disse que na Rua JK serão ao todo dois quilômetros de revitalização no trecho entre a Rua Manaus e a Avenida Assunção e mais 3,9 quilômetros na Rua Flamboyant, da Rua Manaus até a Rua Casemiro de Abreu. A licitação era para ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou sendo realizada apenas em novembro e está em finalização.