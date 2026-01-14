Cascavel e Paraná - A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) de Cascavel anunciou que a ordem de serviço para iniciar as obras do novo binário das ruas Juscelino Kubistchek e Flamboyant, na Região Oeste da cidade, está em processo de assinatura e que as melhorias devem iniciar nos próximos dias. O asfalto das duas vias, principalmente da JK, está bem deteriorado e é motivo de reclamação tanto dos moradores quanto dos comerciantes que dependem da via que está em grande parte cheia de ondulações e buracos.
De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, já na próxima semana a empresa deve iniciar a instalação do canteiro de obra e, na sequência, iniciar os serviços. “Vai ser repaginada não só a malha asfáltica, mas será feito um recape completo com uma nova pintura, instalação de novos semáforos para as duas vias do entorno da Prefeitura, ampliando inclusive os cruzamentos semaforizados”, explicou Folador.
R$10 mi
O valor total da licitação fechou em R$ 10.653.481,65 e a empresa vencedora foi a Petrocon que terá dez meses para realizar a obra – que terá ao todo seis quilômetros nas duas vias, que depois de prontas vão se tornar um binário importante, tendo sentido único. Folador disse que na Rua JK serão ao todo dois quilômetros de revitalização no trecho entre a Rua Manaus e a Avenida Assunção e mais 3,9 quilômetros na Rua Flamboyant, da Rua Manaus até a Rua Casemiro de Abreu. A licitação era para ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou sendo realizada apenas em novembro e está em finalização.
Na época, a reportagem do O Paraná apurou que o problema na licitação foi com os valores do asfalto apontados na licitação que não estariam de acordo com o valor atual do mercado, já que o valor utilizado como base da licitação para o cimento asfáltico foi em cima da tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que estava defasada e que o problema teria sido apontado pelas empresas interessadas na concorrência.
O processo teve que ser todo refeito e recalculado os novos valores. O valor para o investimento da obra faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) que financiou um valor total de US$ 27,5 milhões em parceria com o Banco Fonplata para diversas obras na cidade, entre elas, a criação do Ecopark Sul e do Floresta, viaduto de transposição sobre a BR-277, entre outras. O projeto foi feito pelo o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e que a empresa que venceu é de Cascavel. “É uma empresa que já fez obras importantes na cidade, entre elas, a nova Carlos Gomes”, lembrou.
Reparos
Em alguns pontos o asfalto terá reparo profundo com reconstrução da pavimentação, como na região das ruas Belo Horizonte e Curitiba. Pelo o projeto a Flamboyant será binário entre as Ruas Manaus e Casemiro de Abreu sentido ao Bairro Recanto Tropical e a JK terá o sentido contrário, entre a Rua Manaus e Avenida Assunção e em vários locais terá que passar por reparos mais profundos na via, principalmente entre as ruas Presidente Kennedy, Padre Ricardo e Fortaleza e também Pernambuco e Recife.