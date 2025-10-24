Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas e a Transitar, liberou, nesta sexta-feira (24), as obras do binário formado pelas ruas Rio da Paz e Rubens Lopes, no Bairro Universitário.

A medida faz parte de um amplo projeto de revitalização da região sul da cidade que busca aumentar a fluidez do trânsito, melhorar a segurança viária e oferecer mais conforto para pedestres, motoristas e usuários do transporte coletivo.

A obra, que abrange mais de 13 mil metros², incluiu serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem, sinalização viária e iluminação pública.

Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, o projeto contemplou a pavimentação das ruas Rubens Lopes (da Rua do Pintor até a Avenida Carlos Gomes) e do Pintor (entre a Rua Rio da Paz e a Rubens Lopes), além da revitalização das vias adjacentes, incluindo reforma de calçadas reformadas sinalização inclusiva.

O secretário de Obras, Severino Folador falou sobre os benefícios da obra para a região. “Com a entrega deste binário, o trânsito naquela região fica completamente reorganizado. Essa foi uma obra planejada para melhorar a mobilidade e facilitar o dia a dia de todos que usam essas ruas diariamente.”