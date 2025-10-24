Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas e a Transitar, liberou, nesta sexta-feira (24), as obras do binário formado pelas ruas Rio da Paz e Rubens Lopes, no Bairro Universitário.
A medida faz parte de um amplo projeto de revitalização da região sul da cidade que busca aumentar a fluidez do trânsito, melhorar a segurança viária e oferecer mais conforto para pedestres, motoristas e usuários do transporte coletivo.
A obra, que abrange mais de 13 mil metros², incluiu serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem, sinalização viária e iluminação pública.
Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, o projeto contemplou a pavimentação das ruas Rubens Lopes (da Rua do Pintor até a Avenida Carlos Gomes) e do Pintor (entre a Rua Rio da Paz e a Rubens Lopes), além da revitalização das vias adjacentes, incluindo reforma de calçadas reformadas sinalização inclusiva.
O secretário de Obras, Severino Folador falou sobre os benefícios da obra para a região. “Com a entrega deste binário, o trânsito naquela região fica completamente reorganizado. Essa foi uma obra planejada para melhorar a mobilidade e facilitar o dia a dia de todos que usam essas ruas diariamente.”
Novo Binário e Reorganização do Trânsito
O novo binário promove mudanças importantes no trânsito local. A Rua Rubens Lopes, que antes era de mão dupla, passa a ter sentido único em direção ao Centro, formando um pequeno binário com a Rua do Pintor. Já a Rio da Paz terá quatro pistas de rolamento, ciclofaixa e novas calçadas acessíveis, garantindo mais segurança e melhorando o fluxo de veículos.
Devido às mudanças no trânsito, a Transitar precisou reorganizar as posições das linhas de ônibus no Terminal Sul, para atender o novo fluxo. O novo mapa esquemático de embarque e desembarque pode ser conferido com os agentes no terminal ou pelo link: https://cascavel.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1761322748291&file=68F288F0F0E8041039582CCDD40DA4CA816F8592&sistema=WPO&classe=UploadMidia
Ajustes e Adaptações no Terminal Sul
A presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, reforçou que “no primeiro dia é normal haver alguns transtornos, pois os usuários ainda estão se adaptando à sinalização, mas acreditamos que, ao longo da semana, semáforos e rotas estarão totalmente sincronizados, garantindo maior fluidez e tranquilidade no trânsito.”
Equipes de trânsito e da Transitar estarão no local durante todo o dia para orientar motoristas, passageiros e pedestres. E a orientação é que motoristas e pedestres se atente às novas regras e à sinalização para garantir a segurança de todos.
Fonte: Secom