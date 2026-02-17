Binário da Rua Dom Pedro II com Engenheiro Rebouças volta a ter sentido duplo

Cascavel - Atendendo a pedidos da comunidade e do 6º Batalhão da Polícia Militar, a Transitar realizou hoje (17) a alteração no binário formado pela Rua Dom Pedro II e Rua Engenheiro Rebouças, na região central de Cascavel.

Com a intervenção já concluída, as vias voltaram a operar em sentido duplo no trecho entre a Rua da Bandeira e a Rua Londrina. Agentes de trânsito ficarão no local nos horários de pico nesta terça-feira para orientar os condutores.

A mudança foi definida após análise técnica do fluxo e da dinâmica da região, considerando também a necessidade de melhorar a mobilidade das viaturas da PM, uma vez que a sede fica nas proximidades.