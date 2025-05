Bicampeão: queijo da Frimesa de Marechal Cândido Rondon é o melhor do Paraná

O melhor queijo do Paraná é de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, com o bicampeão parmesão, da Frimesa. Ele foi escolhido pelo júri da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná, que definiu os vencedores do concurso nesta sexta-feira (30), após um dia inteiro de julgamentos no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Foram 477 queijos avaliados de 107 produtores e laticínios de 76 municípios, recorde da premiação e superando os 290 participantes da edição passada.

O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, participou da cerimônia e destacou que o prêmio serve como reconhecimento aos produtos paranaenses. “Somos um grande produtor de leite no Brasil, temos alta qualidade, bom desempenho na produção primária, altos e baixos como qualquer atividade, mas é um setor que evoluiu fantasticamente nos últimos anos. Estamos qualificando a matéria-prima, o que dá conforto para indústrias de qualquer tamanho”, ressaltou.

“Evoluímos na condição intrínseca do queijo, na sua qualidade, mas também na capacidade competitiva, o que é muito importante. Agora, abrimos novos horizontes com o reconhecimento internacional do Brasil inteiro como área livre de febre aftosa, o que nos dá um passaporte de ousadia para chegar mais longe”, lembrou Ortigara, sobre o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como país livre da doença, algo que o Paraná já havia conquistado em 2021.

Ao todo, 65 queijos foram certificados, sendo que 10 deles receberam a premiação máxima, de super ouro. A cidade de Palmeira, nos Campos Gerais, foi a grande vencedora com três produtos entre os melhores do Estado, sendo dois da Cooperativa Witmarsum e um do Atelié Lötschental. Marechal Cândido Rondon teve dois entre os melhores. Além do parmesão da Frimesa, o Queijo da Mota, de Rosane Borosky, foi premiado. Figuram na lista ainda Cantagalo, Chopinzinho, Diamante d’Oeste, Ivaiporã e Palotina.

O diretor-presidente interino do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), Diniz Dias Doliveira, explicou que o órgão trabalha na ponta, auxiliando o produtor a ter um produto com cada vez mais qualidade. “O IDR é o braço do Estado na propriedade rural, desde os pequenos, passando pelos médios e grandes produtores, onde nós atuamos na produção da matéria-prima, na condição de chegar a um produto de qualidade. Temos mais de 300 agroindústrias em que atuamos no Estado, com mais de 120 técnicos. Esse é um trabalho muito significativo para a questão da economia dos pequenos e para a evolução de outras cadeias, como a do agroturismo”, reforçou.

O presidente interino do Sistema Faep, Ágide Eduardo Meneguette, destacou que o grande volume de inscrições desta edição demonstra que a produção paranaense tem buscado a excelência e a abertura de novos mercados. “Mostra que cada vez mais o Paraná e a produção queijeira do Estado estão muito fortes. No ano passado tivemos cerca de 220 queijos inscritos e nessa edição foram 515, então é a pujança e a potência do queijo dentro do nosso Estado. Isso é muito bom porque agrega valor aos produtores. Os que foram premiados no ano anterior conseguiram inserir seus produtos em mercados aos quais eles não tinham acesso”, disse.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, o prêmio é uma celebração da produção local e do trabalho de empreendedores rurais, além de ser uma amostra da união de esforços entre instituições comprometidas com o desenvolvimento do agronegócio paranaense. “No Sebrae, temos atuado diretamente na qualificação das queijarias, com foco em gestão, melhoria de processos, conformidade com as legislações, adoção de boas práticas de produção, design de rótulos e marcas”, destacou.

“Isso ajuda a agregar valor aos produtos, fortalece o posicionamento dos pequenos negócios no mercado e contribui para uma mudança de percepção, tanto por parte do consumidor, que passa a reconhecer a qualidade do que é feito aqui, quanto dos próprios produtores, que enxergam mais claramente o potencial e a força do seu trabalho”, acrescentou Tioqueta.

Concurso

Participaram do concurso produtores que fabricam queijo a partir do leite de diferentes espécies. Ao todo, 21 categorias foram disputadas pelos participantes, sendo 14 com foco em queijos a partir do leite de vaca, duas categorias de leite de ovelha, duas de cabra e duas de búfala, além de uma voltada a queijos autorais aromatizados.

Nesta sexta-feira, os produtos habilitados foram avaliados simultaneamente por jurados formados dentro do próprio Prêmio Queijos do Paraná. Foram 27 mesas com três julgadores cada para avaliar os 477 queijos concorrentes, levando em consideração aspectos como textura, odor, sabor, elasticidade, aspecto externo e interno e aplicabilidade para o fim ao qual ele é produzido. Ao todo, foram mais de 40 itens avaliados.

Foram atribuídas notas a cada um dos concorrentes, sendo que aqueles que tiveram pontuação igual ou superior a 18 (de um total possível de 20) receberam medalha de ouro. Os que fizeram entre 16 e 17 pontos ganharam medalha de prata. Por fim, os que marcaram entre 14 e 15 pontos levaram o bronze.

Dos 515 queijos inscritos, 477 foram avaliados, sendo que 15 receberam medalha de ouro, 20 a de prata e outros 30 receberam medalha de bronze. A diferença entre inscritos e avaliados se dá pois alguns produtores não conseguiram entregar o produto a tempo da premiação.

Em uma segunda etapa, os produtos condecorados com a medalha de ouro passaram por uma nova avaliação, com dez deles premiados também com a medalha super ouro. Na fase final, os dez escolhidos foram submetidos a um novo julgamento, com cada um deles defendido por um jurado. Após todo o escrutínio, o queijo da Frimesa de Marechal Cândido Rondon obteve a melhor nota, eleito como o melhor do Paraná.

“Na primeira edição do concurso nós ganhamos como melhor queijo e agora somos bicampeões. Ficamos também entre os 5 melhores do concurso de excelência em muçarela, então nós levamos esses prêmios com muito orgulho para casa, pois é sinônimo de qualidade, de reconhecimento do nosso produto”, afirmou a engenheira de alimentos da Frimesa, Marina Massari.