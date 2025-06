Bendo e Conci defenderão a liderança da Fórmula Truck em Campo Grande

O catarinense Túlio Bendo, na categoria GT Truck, e o paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci na categoria F-Truck, defenderão a liderança da Fórmula Truck, no próximo domingo (15), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A prova será válida pela 5ª etapa do Campeonato Interestadual e a 3ª da Copa Mercosul.

Na categoria GT Truck (motores eletrônicos), Túlio Bendo está na liderança, com 370 pontos, enquanto que o paulista Alex Andrade Vieira ocupa a vice-liderança, com 340. Em terceiro aparece o paranaense Pedro Muffato, que não estará em Campo Grande por ter se aposentado na última, quando venceu a prova realizada em Cascavel, a sua cidade. Muffato tem 330 pontos e está à frente de Rafael Fleck (RS), com 310 pontos; João Batista M. dos Santos Filho (PR), 305; Douglas Torres (PR), 296; Ramiris Fontanella (SC), 290; Douglas Collet (RS), 285; Everton Fontanella (SC), 271; e Robson Luiz Trevizol (SC), com 270 pontos, e que pela ordem, ocupam as 10 primeiras colocações da classificação do campeonato.

Com 440 pontos, Duda Conci é o primeiro colocado na classificação da categoria F-Truck (motores com bomba injetora). O gaúcho Diego Collet é o vice-líder, com 405; o paranaense Márcio Rampon, o terceiro, com 395; e o paraguaio Geovani Ferreira Tavares dos Santos é o quarto colocado, com 380 pontos. O paranaense Fábio Claudino ocupa a quinta colocação, com 320 pontos, estando à frente de Sérgio Chulik (PR), com 305 pontos; Thiago Mânica (PR), 270; Paulo César Secco (RS), 265; Camilo Daniel Lovato (PR), 260; e Tiago Bellaver (RS), com 240 pontos, que pela ordem fecham as 10 primeiras colocações da classificação do campeonato.

Classificação da categoria GT Truck no Interestadual após 4 etapas

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos

1º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 370

2º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz 340

3º) Pedro Muffato Cascavel-PR Scania 330

4º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 310

5º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 305

6º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco 296

7º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC 290

8º) Douglas Collet Casca-RS Scania 285

9º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 271

10º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen 270

11º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania 230

12º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Ford Cargo 215

13º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania 190

14º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania 165

15º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz 151

16º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania 148

17º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz 135

18º) Rogério Agostini São Miguel do Oeste-SC Mercedes-Benz 134

19º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz 128

20º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania 125

21º) Roberto Luiz Ançay Filho Mandirituba-PR Volvo 120

22º) Márcio Limestone da Rosa Colombo-PR Scania 119

23º) Fabrício Rossato Campo Largo-PR DAF 115

24º) Alexandre Navarro São Paulo-SP Mercedes-Benz 115

25º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 101

26º) Leonardo Barramacher Balneário Camboriú-SC Volvo 99

27º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo 97

28º) Fabrício Berton Campo Grande-MS Mercedes-Benz 83