Cascavel e Paraná - Com data confirmada para o papai Noel chegar à cidade e abrir as comemorações do “Natal Luz e Paz de Cascavel”, no dia 14 de novembro, a partir das 18h30, feriado municipal em que se comemora os 74 anos de aniversário da cidade, a região central começou nesta semana a receber uma maior quantidade de itens de decoração e entre elas, um beija-flor de bambu que ‘pousou’ no meio da Praça da Bíblia cercado de flores do mesmo material.

Na festa do ano passado, as peças de decoração em bambu acabaram dividindo opiniões, principalmente pelas famosas capivaras, mas neste ano voltam com força total na decoração que começa a ganhar forma.

A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel contratou a empresa Bambusa Arquitetura da cidade de Maringá, para a locação de peças decorativas natalinas confeccionadas em bambu, destinada a ambientação dos espaços públicos pelo período de 14 de novembro a 7 de janeiro de 2026, pelo valor de R$ 1,2 milhão.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Beth Leal, o beija-flor faz parte do “jardim florido” e que além dele, terá ainda o presépio em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida num tamanho bem maior do que o de costume, justamente para mostrar a importância e o sentido que o Natal de Cascavel este ano terá é claro. “Queremos dar para esse Natal, nós teremos então um foco grande para a família de Nazaré”, disse ela.

Leal disse que também terá a casinha do Papai Noel no canteiro central, um espaço onde as famílias poderão fazer lá os seus registros fotográficos com o Papai Noel, com os duendes, e ainda um túnel para as pessoas fazerem seus registros. “No Lago Municipal teremos algumas peças diferenciadas, uma árvore gigante com uma morfologia bem diferente, que vai permitir, inclusive, que as pessoas sentem embaixo, façam as suas fotos e ao longo da Avenida Brasil, será da Carlos de Carvalho até a Rua Afonso Pena”, salientou.

Outros locais da cidade também vão receber a decoração como a Rua do Pinhão, entre a Avenida Carlos Gomes e a Barão do Cerro Azul, onde durante o período de Natal terá a presença da Feira de Artesanato. Sobre as capivaras, a secretária disse que além da que foi colocada no Lago Municipal, terão ainda mais porque passaram a fazer parte do imaginário da população.