Bebidas: Comércio deve redobrar cuidados com, alerta sindicato do Oeste

Cascavel e Paraná - O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Oeste do Paraná se manifestou diante da preocupação nacional com os casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas, registrados em São Paulo e investigados em outros estados.

O presidente do sindicato, Otávio Carvalho, conversou com a reportagem do O Paraná e reforçou que, até o momento, não houve qualquer ocorrência no Paraná, mas destacou a necessidade de atenção redobrada. “Lamentáveis os casos que ocorreram em São Paulo.

Felizmente, não houve nenhuma ocorrência no estado, mas o sindicato reforça aos estabelecimentos a compra de produtos somente com procedência e nota fiscal. E, em casos de qualquer irregularidade ou desconfiança, acionar a Vigilância Sanitária.”



Carvalho também fez um alerta direto ao consumidor. “Desconfiar de valores abaixo do mercado e só comprar de locais em regularidade com os órgãos públicos é fundamental para evitar riscos.”

Governo do Estado



A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná também já divulgou nota técnica às Regionais de Saúde, orientando sobre o monitoramento e a notificação compulsória de casos suspeitos. Embora nenhum registro ligado a bebidas adulteradas tenha sido feito no estado, o Paraná contabilizou três intoxicações por metanol neste ano – todas por consumo direto da substância.