Bebidas: Comércio deve redobrar cuidados com, alerta sindicato do Oeste

Cascavel e Paraná - O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Oeste do Paraná se manifestou diante da preocupação nacional com os casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas, registrados em São Paulo e investigados em outros estados.
O presidente do sindicato, Otávio Carvalho, conversou com a reportagem do O Paraná e reforçou que, até o momento, não houve qualquer ocorrência no Paraná, mas destacou a necessidade de atenção redobrada. “Lamentáveis os casos que ocorreram em São Paulo.
Felizmente, não houve nenhuma ocorrência no estado, mas o sindicato reforça aos estabelecimentos a compra de produtos somente com procedência e nota fiscal. E, em casos de qualquer irregularidade ou desconfiança, acionar a Vigilância Sanitária.”
Carvalho também fez um alerta direto ao consumidor. “Desconfiar de valores abaixo do mercado e só comprar de locais em regularidade com os órgãos públicos é fundamental para evitar riscos.”
Governo do Estado
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná também já divulgou nota técnica às Regionais de Saúde, orientando sobre o monitoramento e a notificação compulsória de casos suspeitos. Embora nenhum registro ligado a bebidas adulteradas tenha sido feito no estado, o Paraná contabilizou três intoxicações por metanol neste ano – todas por consumo direto da substância.
O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, destacou que o Paraná está em alerta. “Logo que se tenha ou sinta algo que possa parecer uma intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, procure o serviço de saúde. Os profissionais vão conseguir orientar e, se necessário, acionar o CIATox.”
Ainda ontem, o Procon do Paraná emitiu recomendação para o comércio de bebidas diante dos casos já registrados no país.
Situação nacional
No Brasil, o Ministério da Saúde já contabiliza 43 notificações de intoxicação por metanol, sendo 39 em São Paulo e 4 em Pernambuco. Ao menos uma morte foi confirmada e outras sete estão sob investigação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou o cenário como “anormal e sem precedentes” na série histórica do país.
O governo federal instalou uma Sala de Situação extraordinária, reunindo ministérios, Anvisa, secretarias estaduais e conselhos de saúde, enquanto a Polícia Federal investiga a suspeita de atuação de organizações criminosas responsáveis pela adulteração das bebidas.
O que é e como se proteger?
O metanol é um álcool industrial, utilizado em solventes, plásticos e produtos químicos. Diferente do etanol, que é o álcool presente em bebidas, o metanol não pode ser consumido em nenhuma quantidade, já que mesmo pequenas doses podem levar à cegueira permanente ou à morte.