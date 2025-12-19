Cascavel e Paraná - Para encerrar 2025 em grande estilo, a Apae de Cascavel promove nesta sexta-feira (20) e sábado (21) um bazar duplo no ginásio de esportes da instituição. A Lupilu e a Par Perfeito vão expor produtos de qualidade com preços especiais. Além de garantir boas compras e presentes de Natal, os consumidores ainda contribuem com uma causa nobre.

O Bazar Moda Bebê da Lupilu reúne milhares de peças infantis novas, com valores acessíveis e itens a partir de R$ 5. Na sexta-feira, o atendimento será das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 16h. A Apae de Cascavel está localizada na Rua Manaus, 3990, no bairro Tropical, em Cascavel.

Lupilu: Referência em moda bebê e infantil

Referência em moda bebê e infantil na região, a Lupilu coordena o bazar e conta atualmente com seis lojas físicas, mais de 400 marcas parceiras, 25 mil clientes e uma marca própria, além de vendas para todo o Brasil pelas redes sociais.

O público encontrará roupas do tamanho RN ao 16, como macacões, conjuntos, pijamas, vestidos, bodies, saídas de maternidade, camisetas e blusas, além de uma linha completa de enxoval, com kits berço, almofadas de amamentação, toalhas, lençóis, babadores, naninhas e outros itens.