Cascavel e Paraná - A solidariedade está em evidência nesta sexta e sábado (18 e 19 de outubro), durante o Bazar de Moda Bebê promovido pela Lupilu na Apae de Cascavel. São milhares de peças infantis novas com preços acessíveis, ao mesmo tempo em que arrecada recursos para apoiar o trabalho da instituição. Nesta sexta, o bazar será das 9h às 19h e no sábado, das 9h às 16h. A Apae fica na rua Manaus, 3990, no bairro Tropical, em Cascavel.



Quem coordena o bazar é a Lupilu, uma das referências em moda bebê e infantil da região. Hoje, a marca conta com seis lojas físicas, mais de 400 marcas parceiras e uma base de 25 mil clientes, além de uma marca própria e vendas para todo o Brasil por meio das redes sociais.

O bazar surgiu como uma forma de unir propósito e oportunidade: “Queremos beneficiar instituições que ajudam e apoiam as crianças, e ao mesmo tempo permitir que todas as mamães tenham acesso a produtos de qualidade por um preço acessível”, explica Rogério Miike, proprietário da Lupilu.

Bazar de Moda Bebê: Detalhes e Produtos



O bazar terá uma variedade de produtos, incluindo roupas do tamanho RN ao 16 — como macacões, conjuntos, pijamas, vestidos, bodies, saídas de maternidade, camisetas e blusas — além de peças de meia estação. Haverá ainda uma seção completa de enxoval, com kits berço, almofadas de amamentação, toalhas, lençóis, babadores, naninhas e muito mais.

Os visitantes também encontrarão calçados infantis do tamanho 13 ao 27, com opções de tênis, sandálias, sapatos e chinelos, além de itens de puericultura como copos, colheres, kits de higiene e pratos.