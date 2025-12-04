Bazar APAExonado nesta sexta com produtos de R$ 5 e R$ 10

Cascavel - A APAE de Cascavel promove nesta sexta-feira, das 9h às 18h, o Bazar APAExonado, uma ação solidária que reunirá cerca de 5 mil peças entre roupas masculinas, femininas, infantis, além de calçados e itens de cama, mesa e banho.
O evento será realizado no ginásio da instituição e tem como objetivo arrecadar recursos para fortalecer as atividades desenvolvidas pela entidade.
Com preços únicos de R$ 5 e R$ 10, o bazar oferece produtos novos e usados em ótimo estado, garantindo variedade e economia ao público que deseja apoiar a causa.
Os pagamentos poderão ser feitos por cartão, pix ou dinheiro. A APAE de Cascavel convida a população a prestigiar o evento e fortalecer o trabalho realizado em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla de Cascavel.
Fonte: Comunicação APAE