Bazar APAExonado nesta sexta com produtos de R$ 5 e R$ 10

Cascavel - A APAE de Cascavel promove nesta sexta-feira, das 9h às 18h, o Bazar APAExonado, uma ação solidária que reunirá cerca de 5 mil peças entre roupas masculinas, femininas, infantis, além de calçados e itens de cama, mesa e banho.

O evento será realizado no ginásio da instituição e tem como objetivo arrecadar recursos para fortalecer as atividades desenvolvidas pela entidade.

Com preços únicos de R$ 5 e R$ 10, o bazar oferece produtos novos e usados em ótimo estado, garantindo variedade e economia ao público que deseja apoiar a causa.