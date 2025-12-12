Corbélia - Uma colisão frontal entre dois caminhões mobilizou equipes de emergência na tarde desta sexta-feira (12), na BR-369, entre Corbélia e Ubiratã, no trevo que dá acesso a Nova Aurora. O impacto envolveu um caminhão baú e um caminhão de carroceria, resultando em danos severos e três pessoas feridas.
Com a força da batida, a cabine do caminhão de carroceria foi completamente arrancada e dividida ao meio, deixando seus dois ocupantes em estado grave. Ambos receberam atendimento imediato do SAMU e foram encaminhados às pressas para Nova Aurora, onde passaram por avaliação especializada.
No caminhão baú, o motorista sofreu ferimentos moderados, porém dispensou encaminhamento hospitalar após avaliação inicial.
Atuação das Equipes de Resgate e Segurança
A Defesa Civil atuou no isolamento da área para garantir a segurança dos demais motoristas e prevenir novos incidentes. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para organizar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência, mantendo a rodovia operando de forma controlada até a retirada dos veículos envolvidos.
O trânsito apresentou lentidão durante o atendimento, mas a situação foi normalizada após a liberação da pista.
Via: SOT