Corbélia - Uma colisão frontal entre dois caminhões mobilizou equipes de emergência na tarde desta sexta-feira (12), na BR-369, entre Corbélia e Ubiratã, no trevo que dá acesso a Nova Aurora. O impacto envolveu um caminhão baú e um caminhão de carroceria, resultando em danos severos e três pessoas feridas.

Com a força da batida, a cabine do caminhão de carroceria foi completamente arrancada e dividida ao meio, deixando seus dois ocupantes em estado grave. Ambos receberam atendimento imediato do SAMU e foram encaminhados às pressas para Nova Aurora, onde passaram por avaliação especializada.

No caminhão baú, o motorista sofreu ferimentos moderados, porém dispensou encaminhamento hospitalar após avaliação inicial.