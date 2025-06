Batida frontal! EcoSport ocupada por idosos colide contra carreta na BR-277 em Cascavel

Cascavel - Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde deste domingo (01/06), no KM 589, da rodovia BR-277, em Cascavel. A colisão envolveu um Ford EcoSport, ocupado por um casal de idosos, e uma carreta carregada com soja.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do EcoSport teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, o que fez com que o veículo invadisse a pista contrária e colidisse frontalmente com a carreta. O impacto da batida foi tão intenso que o carro foi lançado para um barranco às margens da rodovia, nas proximidades do viaduto da Carelli.

O caminhoneiro, de 61 anos, que seguia de São Pedro do Iguaçu com destino a Ponta Grossa, declarou que não teve tempo de evitar a colisão. Ele saiu ileso.

No carro, o motorista foi retirado rapidamente pelas equipes de resgate. Ele apresentava confusão mental e sinais de desorientação, compatíveis com um mal súbito. A passageira, que estava no banco do carona, ficou presa nas ferragens.