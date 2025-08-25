Batida frontal deixa um morto e três feridos na PR-488 em Santa Helena

Santa Helena - Uma colisão frontal registrada na noite de domingo (24) resultou em uma morte e três pessoas feridas na PR-488, em Santa Helena, no trecho que liga o município a Esquina Céu Azul. O acidente aconteceu por volta das 20h30, em um momento de chuva que deixou a pista escorregadia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Ford Focus, com placas de Matelândia, seguia sentido Santa Helena quando, no quilômetro 66 da rodovia, colidiu de frente com um Fiat Strada, emplacado em Santa Helena. O impacto foi violento e resultou na morte imediata do condutor da Strada, um homem de 34 anos, morador do município.

No Focus, estavam três ocupantes: o motorista, de 32 anos, e um passageiro de 26 anos sofreram ferimentos leves. Já uma passageira, de 56 anos, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Moacir Micheletto, em Santa Helena.