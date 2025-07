Batida entre caminhões na BR-277 deixa três pessoas feridas

Prudentópolis - Na manhã deste sábado (19/07), por volta das 6h25, um acidente envolvendo dois caminhões aconteceu no Km 298 da BR-277, em Prudentópolis, no Paraná. O incidente foi caracterizado como saída de leito carroçável, seguida de colisão com objeto e nova saída da pista, resultando em três pessoas feridas.

Os veículos envolvidos foram um caminhão Volvo, com placas de Cascavel-PR, que trafegava no sentido Curitiba a Cascavel, e um caminhão VW/17.210, de Bento Gonçalves-RS, que seguia na direção oposta, de Cascavel para Curitiba.

Detalhes do acidente

O motorista do caminhão Volvo, um homem de 30 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado para um hospital em Guarapuava. O passageiro do mesmo veículo, um jovem de 25 anos, teve lesões leves e recebeu atendimento no local. Já o condutor do caminhão VW, de 45 anos, também sofreu ferimentos leves e foi levado para atendimento hospitalar em Prudentópolis.