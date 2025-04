Balanço aponta queda de mais de 50% nas multas por conversões à esquerda

Cascavel - Desde que os ônibus do transporte público passaram a circular pelas avenidas Brasil, Tancredo Neves e na Rua Barão do Rio Branco, ainda em 2014, a conversão à esquerda nestas vias ficou proibida e foi adotado o looping de quadra, para que a travessia seja feita de forma segura. No entanto, o número de multas sempre foi bastante alto – infrações que são flagradas pelos radares eletrônicos espalhados pelas vias da cidade.

Este tipo de multa chegou a atingir o ranking de maior número de infrações, mas neste primeiro semestre do ano vem caindo gradualmente. De acordo com o balanço do primeiro trimestre deste ano, apresentado pela Transitar, este tipo de infração teve uma queda superior a 50%, passando de 1046 em fevereiro para 536 em março, que somadas ao mês de janeiro dão o total de 3.061 multas.

Mesmo assim, esta infração é a terceira mais praticada pelos cascavelenses que têm no topo do ranking o excesso de velocidade. Ao todo, nos três primeiros meses deste ano foram 18.834 multas por excesso de velocidade. A quantidade é bem parecida se forem distribuídas nos meses, sendo 6,8 mil em março, 6.033 em fevereiro e 6.001 em janeiro. Em segundo lugar aparece o avanço do sinal vermelho, que somou nos três meses 5.078 infrações.