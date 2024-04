Aliados de Bolsonaro fazem ato político no Rio de Janeiro

Aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro fizeram um ato público na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (21). O próprio Bolsonaro usou suas redes sociais para convocar as pessoas para a manifestação. Com várias falas que misturaram política e religião, os aliados do ex-presidente fizeram discursos em […]