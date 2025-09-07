Avenida Paraná reúne 15 mil pessoas no desfile de 7 de Setembro em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A manhã deste domingo (7) foi marcada por um dos momentos mais esperados do calendário cívico de Foz do Iguaçu. Cerca de 15 mil pessoas lotaram a Avenida Paraná para acompanhar o desfile de 7 de Setembro, que reuniu forças de segurança, escolas municipais, estaduais, particulares e entidades culturais e sociais da cidade.

Apesar da previsão de chuva, o tempo deu uma trégua, permitindo que a celebração acontecesse com grande participação popular. Famílias levaram cadeiras, bandeiras e camisetas verde e amarelo para prestigiar a celebração, que transformou a avenida em um grande espaço de encontro e confraternização.

O evento teve início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná, de Foz do Iguaçu e do Mercosul. O ato contou com a presença de autoridades civis, militares, religiosas e políticas, seguido da execução do Hino Nacional e do Hino da Independência, sob regência da Banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Logo depois, a via foi tomada por estudantes das escolas municipais, que abriram o desfile com apresentações sobre valores cívicos e culturais. Alunos do ensino fundamental desfilaram com cartazes e coreografias que lembraram a história da Independência. Na sequência, escolas estaduais e particulares exibiram bandas marciais, fanfarras e projetos pedagógicos.

Instituições culturais, como a Fundação Cultural, também marcaram presença, levando para a avenida expressões artísticas que representam a diversidade do município.

As forças de segurança chamaram a atenção do público, com a participação do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal. As viaturas, tanques e pelotões foram celebrados pelo público, que reconheceu o trabalho diário das corporações na proteção da população. O desfile também contou com entidades sociais e comunitárias, como a Guarda Mirim e associações de bairro.

O prefeito General Silva e Luna destacou a importância da data para a formação da cidadania e para a união da cidade.