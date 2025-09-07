Avenida Paraná reúne 15 mil pessoas no desfile de 7 de Setembro em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A manhã deste domingo (7) foi marcada por um dos momentos mais esperados do calendário cívico de Foz do Iguaçu. Cerca de 15 mil pessoas lotaram a Avenida Paraná para acompanhar o desfile de 7 de Setembro, que reuniu forças de segurança, escolas municipais, estaduais, particulares e entidades culturais e sociais da cidade.
Apesar da previsão de chuva, o tempo deu uma trégua, permitindo que a celebração acontecesse com grande participação popular. Famílias levaram cadeiras, bandeiras e camisetas verde e amarelo para prestigiar a celebração, que transformou a avenida em um grande espaço de encontro e confraternização.
O evento teve início com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná, de Foz do Iguaçu e do Mercosul. O ato contou com a presença de autoridades civis, militares, religiosas e políticas, seguido da execução do Hino Nacional e do Hino da Independência, sob regência da Banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.
Logo depois, a via foi tomada por estudantes das escolas municipais, que abriram o desfile com apresentações sobre valores cívicos e culturais. Alunos do ensino fundamental desfilaram com cartazes e coreografias que lembraram a história da Independência. Na sequência, escolas estaduais e particulares exibiram bandas marciais, fanfarras e projetos pedagógicos.
Instituições culturais, como a Fundação Cultural, também marcaram presença, levando para a avenida expressões artísticas que representam a diversidade do município.
As forças de segurança chamaram a atenção do público, com a participação do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal. As viaturas, tanques e pelotões foram celebrados pelo público, que reconheceu o trabalho diário das corporações na proteção da população. O desfile também contou com entidades sociais e comunitárias, como a Guarda Mirim e associações de bairro.
O prefeito General Silva e Luna destacou a importância da data para a formação da cidadania e para a união da cidade.
“O 7 de Setembro é mais do que uma celebração da Independência. É uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso com o país e de lembrarmos que cada cidadão tem um papel fundamental na construção de um Brasil mais justo e soberano. Ver a Avenida Paraná cheia de famílias e crianças mostra que nossa cidade valoriza a democracia e a liberdade”, destacou.
O vice-prefeito Ricardinho ressaltou o caráter plural do desfile e a participação popular. “Foz do Iguaçu mostra hoje que a diversidade é a nossa maior riqueza. Aqui, diferentes culturas e tradições se unem em um só propósito: fortalecer os valores da cidadania e do respeito mútuo”, disse.
Repercussão e emoção do público
Entre o público, pais e mães acompanharam com orgulho a participação dos filhos. O comerciante Carlos Mendes, pai de uma aluna da rede municipal, resumiu o sentimento.
“Ver minha filha desfilando é emocionante. É um aprendizado que vai além da sala de aula, porque ensina valores de respeito, disciplina e amor ao país. Ela ensaiou muito para esse momento e poder acompanhá-la aqui é motivo de muita felicidade para toda a família”, compartilhou.
A celebração se estendeu durante toda a manhã e terminou sob aplausos. Com a avenida lotada e a participação de instituições públicas e privadas, o 7 de Setembro em Foz do Iguaçu reafirmou o compromisso da população com a cidadania, a democracia e a independência do Brasil.
