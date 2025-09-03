Avenida Assunção: Asfalto é finalizado e obra deve ser entregue em até 30 dias

Cascavel - A empresa que está executando a obra da Avenida Assunção terminou a pavimentação da via nesta terça-feira (2) e a previsão é que a obra seja entregue na sua totalidade em até 30 dias. Com a pavimentação pronta, começa agora a parte de sinalização e de acabamentos e, além disso, a via que está toda nova foi liberada para o tráfego dos veículos em ambos os sentidos.
De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, ficou acertado com a empresa que o próximo passo é o acabamento e a pintura, que deve ser concluída até o fim de semana, e depois eles farão o serviço das calçadas e a iluminação.
“O tráfego foi todo liberado, deixando uma via mais tranquila, com uma boa mobilidade, e depois com a nova a pintura, placas e a sinalização a gente consegue entregar parcialmente esta obra”, frisou.
Folador reforçou ainda que a Assunção é uma via muito importante, um acesso da Avenida Brasil até a Avenida Tancredo Neves, acessando a rodoviária e que tem um volume muito grande de ônibus, além das empresas que ali margeiam.
Ao todo, a área revitalizada chegará a 31 mil metros quadrados e abrange o trecho entre a Praça da Bíblia e a Avenida Tancredo Neves, com cerca de 3,2 quilômetros de extensão e investimento de R$ 5,6 milhões.
O secretário salientou ainda que a fiscalização da obra apresentou bons resultados quanto à durabilidade e lembrou que a obra tem uma novidade nas bocas de lobo, que ao invés do concreto tradicional, recebem grades de ferro para melhorar a captação e o ângulo do concreto para melhorar a captação da água da chuva, com dois pontos de captação.
Rotatórias
Uma característica nova da obra que chama a atenção são as grandes rotatórias colocadas no meio de trechos de cruzamentos que acabaram sendo motivo de reclamação dos motoristas que utilizam a avenida em obras desde janeiro deste ano. A estrutura robusta de concreto chama a atenção e gera questionamentos de comerciantes e moradores para possíveis problemas de mobilidade pela via.
A reportagem do O Paraná já trouxe a reclamação dos motoristas sobre o tamanho das rotatórias já que elas acabam afunilando o trânsito para a pista da direita. Folador disse que eles estarão acompanhando o trânsito no local, mas que o projeto elaborado pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) informou que o raio de cinco metros de diâmetro que tem as rotatórias está correto, mas caso haja um entendimento que elas não são funcionais uma medida será tomada.