Avenida Assunção: Asfalto é finalizado e obra deve ser entregue em até 30 dias

Cascavel - A empresa que está executando a obra da Avenida Assunção terminou a pavimentação da via nesta terça-feira (2) e a previsão é que a obra seja entregue na sua totalidade em até 30 dias. Com a pavimentação pronta, começa agora a parte de sinalização e de acabamentos e, além disso, a via que está toda nova foi liberada para o tráfego dos veículos em ambos os sentidos.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, ficou acertado com a empresa que o próximo passo é o acabamento e a pintura, que deve ser concluída até o fim de semana, e depois eles farão o serviço das calçadas e a iluminação.

“O tráfego foi todo liberado, deixando uma via mais tranquila, com uma boa mobilidade, e depois com a nova a pintura, placas e a sinalização a gente consegue entregar parcialmente esta obra”, frisou.

Folador reforçou ainda que a Assunção é uma via muito importante, um acesso da Avenida Brasil até a Avenida Tancredo Neves, acessando a rodoviária e que tem um volume muito grande de ônibus, além das empresas que ali margeiam.