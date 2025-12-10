Entenda a nova portaria que amplia o prazo do auxílio por incapacidade temporária e relaxa as regras de perícia médica - Foto: abio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Entenda a nova portaria que amplia o prazo do auxílio por incapacidade temporária e relaxa as regras de perícia médica - Foto: abio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Brasil - Uma portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS autorizou, de forma excepcional e temporária, a ampliação do prazo máximo do auxílio por incapacidade temporária concedido pelo sistema Atestmed, que dispensa perícia presencial.

O texto estabelece que beneficiários que recebem o auxílio por análise documental poderão se afastar por até 60 dias, mesmo que os períodos não sejam consecutivos. A medida vale por 120 dias, com vigência até abril de 2026.

Como funciona


Segurados que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem usar o Atestmed e garantir a análise sem perícia médica. Mesmo quem já tem perícia marcada pode optar pelo envio de documentos.

Para isso, é necessário acessar o site do INSS ou o aplicativo MeuINSS e anexar atestados e demais documentos médicos ou odontológicos que comprovem a necessidade de afastamento.

Notícias Relacionadas

Pedidos feitos pela Central 135 serão agendados e podem ser convertidos para o Atestmed, desde que o segurado envie a documentação necessária de forma remota.

Se não for possível conceder o benefício apenas com a análise documental, o segurado será orientado a agendar uma perícia presencial. O INSS afirma que o pedido não será negado somente com base nos documentos enviados.

Fonte: Agência Brasil

Assuntos