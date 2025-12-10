Brasil - Uma portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS autorizou, de forma excepcional e temporária, a ampliação do prazo máximo do auxílio por incapacidade temporária concedido pelo sistema Atestmed, que dispensa perícia presencial.

O texto estabelece que beneficiários que recebem o auxílio por análise documental poderão se afastar por até 60 dias, mesmo que os períodos não sejam consecutivos. A medida vale por 120 dias, com vigência até abril de 2026.

Como funciona



Segurados que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem usar o Atestmed e garantir a análise sem perícia médica. Mesmo quem já tem perícia marcada pode optar pelo envio de documentos.

Para isso, é necessário acessar o site do INSS ou o aplicativo MeuINSS e anexar atestados e demais documentos médicos ou odontológicos que comprovem a necessidade de afastamento.