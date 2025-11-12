Rio Bonito do Iguaçu - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) concluiu, em votação final nesta quarta-feira (12), a aprovação do Programa Auxílio Paraná, que garante o pagamento de R$ 1 mil mensais por até seis meses a famílias em situação de vulnerabilidade social, inicialmente destinado aos moradores de Rio Bonito do Iguaçu, município devastado pelo tornado do dia 7 de novembro.

“O projeto de lei que trata do socorro a Rio Bonito do Iguaçu foi aprovado em tempo recorde aqui na Assembleia. É uma mensagem do governador que possibilita o repasse de R$ 1 mil, um auxílio emergencial, pelo prazo de seis meses para as famílias mais carentes atingidas pelo tornado. Tenho certeza de que esse é um socorro importante”, afirmou o 1º secretário da Alep, deputado Gugu Bueno (PSD).

O Programa Auxílio Paraná vai atender famílias com renda de até três salários mínimos que tiveram casas total ou parcialmente destruídas. O benefício, de caráter temporário e emergencial, será pago por até seis meses e busca garantir apoio financeiro direto para que as famílias consigam reconstruir suas vidas e suprir necessidades básicas após o desastre.

Desde domingo (9), o Legislativo organizou uma força-tarefa para tramitar, em regime emergencial, as proposições voltadas à recuperação da cidade. As medidas integram um pacote de ações emergenciais que soma mais de R$ 53 milhões, incluindo R$ 50 milhões liberados pelo Governo do Estado por meio do Fundo Estadual de Calamidades Públicas (Fecap) e R$ 3 milhões destinados pela própria Alep para reforçar o Fundo. No mesmo dia, o governador Ratinho Júnior sancionou as leis aprovadas em regime de urgência.