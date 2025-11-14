Faltando 113 dias para a etapa de abertura da temporada de Fórmula 1 de 2026, a Audi apresentou o seu carro em Minique.

Para entrar na Fórmula 1, a Audi adquiriu o Grupo Sauber na Suíça em sua totalidade no início deste ano, criando assim as condições para trazer o fundo soberano do Catar a bordo como investidor. À frente do Projeto Audi F1 estão dois experientes gerentes de Fórmula 1, o ex-diretor da equipe Ferrari, Mattia Binotto, e Jonathan Wheatley (ex-RedBull), que se reportam diretamente ao CEO da Audi, Gernot Döllner. Em termos de pilotos, a empresa está contando com uma combinação de experiência e energia jovem, com o experiente piloto Nico Hülkenberg (Alemanha) e o jovem talento Gabriel Bortoleto (Brasil).