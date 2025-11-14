Faltando 113 dias para a etapa de abertura da temporada de Fórmula 1 de 2026, a Audi apresentou o seu carro em Minique.
Para entrar na Fórmula 1, a Audi adquiriu o Grupo Sauber na Suíça em sua totalidade no início deste ano, criando assim as condições para trazer o fundo soberano do Catar a bordo como investidor. À frente do Projeto Audi F1 estão dois experientes gerentes de Fórmula 1, o ex-diretor da equipe Ferrari, Mattia Binotto, e Jonathan Wheatley (ex-RedBull), que se reportam diretamente ao CEO da Audi, Gernot Döllner. Em termos de pilotos, a empresa está contando com uma combinação de experiência e energia jovem, com o experiente piloto Nico Hülkenberg (Alemanha) e o jovem talento Gabriel Bortoleto (Brasil).
O Audi R26 Concept é uma declaração clara e oferece uma prévia do esquema de cores e do design do primeiro carro de corrida de Fórmula 1 da marca, que será revelado em janeiro. Essa identidade visual é baseada na filosofia de design recentemente introduzida e em seus quatro princípios de design: claro, técnico, inteligente e emocional. “Estamos implementando uma linguagem de design unificadora que reúne todos os aspectos da nossa organização”, afirma Massimo Frascella, diretor de criação da Audi. “Isso torna o projeto de Fórmula 1 pioneiro para a nova identidade da marca, que será lançada no futuro tanto para a equipe de F1 quanto para a Audi como um todo.”