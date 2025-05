Audi abre pré-venda do novo A5

Brasil - A Audi do Brasil anuncia a abertura da pré-venda do novo Audi A5 no mercado brasileiro. Maior, mais potente e moderna, a terceira geração do modelo oferece tecnologias embarcadas disruptivas e inaugura no País a inédita Plataforma Premium a Combustão (PPC), que oferece uma dinâmica de condução ainda mais primorosa. O sedã médio de luxo, que substituirá o best-seller global Audi A4, chega por aqui em versão única A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro. O modelo já está disponível em pré-venda nas mais de 40 concessionárias da marca em todo o território nacional, ao preço especial de R$ 379.990,00.

“O novo A5 reúne atributos únicos em termos de design, desempenho, equipamentos e dinâmica de condução auxiliada pela tração quattro. Tudo isso a um preço bastante competitivo. Ele abre uma nova fase da marca no segmento de sedãs médios premium, e queremos não apenas participar, mas sermos protagonista dessa importante categoria do mercado”, destaca Renato Celiberti, head de Vendas da Audi do Brasil.

Desempenho surpreendente

O novo Audi A5 é equipado com propulsor 2.0 turbo FSI, com quatro cilindros em linha, oferecendo uma potência de 272 cavalos de 5.000 rpm a 6.500 rpm, e um torque máximo de 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm. O motor atua em sincronia com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro com tecnologia Ultra.