Atropelamento de jovem mobiliza socorristas no Centro de Cascavel

Cascavel e Paraná - Um jovem de 26 anos foi atropelado na manhã desta terça-feira (22) no cruzamento das ruas São Paulo e Souza Naves, no Centro de Cascavel. O acidente aconteceu enquanto ele tentava atravessar a via correndo, momento em que foi atingido por um veículo modelo Gol. O sinal estava aberto para os veículos no momento do impacto.

Com a força da colisão, o rapaz foi arremessado e sofreu diversas lesões. Equipes do Siate foram acionadas rapidamente para prestar socorro. A vítima apresentava um traumatismo cranioencefálico de natureza moderada, um corte na testa e uma contusão no joelho esquerdo.