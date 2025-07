Atendimentos do Procon-PR crescem 27% no 1º semestre, com 123 mil registros

Paraná - O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon-PR), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), registrou aumento de 27% nos atendimentos realizados de janeiro a junho de 2025, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Ao todo, foram feitos 123.393 atendimentos nos primeiros seis meses do ano, sendo 53.158 presencialmente no Procon-PR e 70.235 registrados na plataforma consumidor.gov.br. Em 2024 foram 96.420.

Para efeito de comparação, a maior variação ocorreu no atendimento feito pela internet. Foram 46.282 registros online de janeiro a junho de 2024 e 70.235 de janeiro a junho de 2025, o que representa crescimento de 51,7%. Na sede do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná foram realizados 53.158 atendimentos presenciais, ante 50.138 nos primeiros seis meses do ano passado, uma alta de 6%.

Aumento nos Atendimentos do Procon-PR

Segundo Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, o aumento de 27% no número de atendimentos é resultado da ampla divulgação dos canais acessíveis que o Procon-PR disponibiliza para a população. “É de suma importância a preocupação da Secretaria de Justiça e Cidadania e do Governo de Estado para que o atendimento facilite a jornada do consumidor. O trabalho do Procon-PR é de absoluta relevância porque diz respeito à cidadania”, afirma.

Os bancos respondem pela maioria das reclamações feitas por consumidores tanto no primeiro semestre de 2024 como no de 2025, junto com empresas de telecomunicações e de varejo. Também integram a lista de 2025 saneamento, cadastros de inadimplentes e instituições sem fins lucrativos. No ano anterior, além das já citadas, estavam no topo reclamações referentes a shoppings e canais de desconto e de fábricas de móveis e colchões.