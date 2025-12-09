Atenção condutores! Trecho da Av. Rocha Pombo, no Lago Municipal, ficará bloqueado até quinta

Cascavel - Em razão da instalação da árvore flutuante no Lago Municipal, a Transitar informa que a Avenida Rocha Pombo, está bloqueada já a partir desta terça-feira (9), até às 18h de quinta-feira (11), no trecho entre a Rua Waldemar Casagrande até a Rua Pedro Carlos Nepel.

Desta forma, o percurso precisa ser feito pela Rua Waldemar Modesto Casagrande, para quem vem do bairro Pacaembu.

Para os condutores que vem do bairro Maria Luiza, sentindo Lago, a via estará liberada.