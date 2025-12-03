Atenção, cidadão: Portal da Prefeitura de Cascavel muda de endereço

Cascavel - Seguindo recomendação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) aos municípios do Paraná, o portal da Prefeitura de Cascavel tem novo endereço. A alteração visa trazer mais credibilidade ao serviços ofertados de forma online pelo Município e também transparência.

O atual cascavel.atende.net passa a ser https://prefa.cascavel.pr.gov.br/. Enquanto a transição está em andamento, ambos os endereços estão ativos. Após período de adaptação dos cidadãos e migração completa, somente o https://prefa.cascavel.pr.gov.br/ ficará ativo.

O portal da Prefeitura, além de ser um canal de notícias oficial das ações do governo municipal, também é uma ferramenta para o cidadão comum no dia a dia. Ao todo, são 200 serviços disponibilizados na plataforma, passando desde emissão de notas fiscais até vagas em Cmeis.