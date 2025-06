Até com pastel em formato de coração, Feira do Produtor entra no clima de Dia dos Namorados

CELEBRAÇÃO

Foz do Iguaçu celebra 111 anos com desfile cívico-militar e homenagem emocionante a heróis do resgate da menina Nicole

Cascavel - A cidade de Foz do Iguaçu celebrou nesta terça-feira (11) seus 111 anos de emancipação político-administrativa com um desfile cívico-militar que reuniu 4.710 pessoas e 36 instituições — entre secretarias municipais, escolas públicas e privadas, associações da sociedade civil e duas instituições de ensino do Paraguai. A cerimônia, realizada na Avenida Paraná, contou […]