Associativismo e valorização profissional são as bandeiras da nova gestão

A Engenheira Civil Cynthia Karoline foi eleita no dia 30 de outubro, a nova presidente da AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) para a gestão 2026, com o compromisso de fortalecer a representatividade da classe e ampliar a atuação da entidade. “Assumir a AEAC é, antes de tudo, um compromisso com a valorização da Engenharia e da Arquitetura. Acredito na força do associativismo e no quanto a união de profissionais técnicos pode transformar o ambiente urbano e a visão da sociedade sobre nossas áreas”, destacou.

A nova diretoria será formada por profissionais que compartilham do propósito de tornar a AEAC mais próxima e relevante. Entre as metas da gestão estão a promoção de formação continuada, eventos técnicos, capacitações, benefícios e oportunidades de networking. “Queremos criar espaços de troca real de conhecimento, mostrando que ser associado significa fazer parte de uma comunidade que cresce junta”, afirmou Cynthia, ressaltando também o interesse em aproximar jovens profissionais e estudantes.

PARCERIA COM O CREA-PR

Cynthia reforça ainda a importância da parceria com o CREA-PR, considerada estratégica para a valorização e fiscalização do exercício profissional. “Nosso trabalho será guiado pelo diálogo e pela colaboração com o CREA-PR, universidades, empresas e o poder público, todos unidos pelo avanço da Engenharia e da Arquitetura em Cascavel e região”, concluiu.

Encerrar a gestão 2025 da AEAC representa, para a Engenheira Civil Bruna Anible Sost, um momento de gratidão e orgulho. Ao longo do ano, a diretoria trabalhou intensamente para movimentar a entidade, fortalecer o associativismo e criar conexões que aproximassem ainda mais os profissionais da engenharia e arquitetura. Bruna destaca a alegria em ver novos associados chegando, participando e acreditando no propósito coletivo da entidade, que vive das pessoas e para as pessoas. Cada evento, projeto e roda de conversa reforçou o sentimento de que a associação está no caminho certo. “É natural pensar se poderíamos ter feito ainda mais, mas é justamente esse desejo de evoluir que impulsiona uma boa gestão”, afirma. Com o coração leve e a sensação de dever cumprido, Bruna encerra o ciclo celebrando conquistas e desejando sucesso à nova diretoria, que assume o desafio de fazer a AEAC seguir crescendo e se fortalecendo.