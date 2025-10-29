Assistência Social alerta para golpe envolvendo o Auxílio Gás em Cascavel

Cascavel - A Secretaria de Assistência Social de Cascavel emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpe relacionadas ao Auxílio Gás, benefício concedido pelo governo federal. De acordo com o comunicado, foram registradas ligações de pessoas que se passam por servidores municipais, solicitando dados pessoais e informações de familiares sob o pretexto de liberar o benefício.
A Secretaria reforça que nenhum servidor municipal realiza contato telefônico para pedir informações pessoais, bancárias ou sobre o cadastro familiar. O Auxílio Gás é um programa federal e não depende de confirmação ou atualização por telefone.
O Município orienta que, caso alguém receba uma ligação desse tipo, não repasse nenhum dado e comunique imediatamente as forças de segurança.
Para obter informações oficiais sobre o benefício, o cidadão deve consultar os canais seguros, como o aplicativo Caixa Tem, o site do governo federal ou procurar diretamente um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Cascavel.