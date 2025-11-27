Cascavel e Paraná - Diante de um refeitório lotado, membros da diretoria, colaboradores e pais de alunos participaram na manhã desta quarta-feira (26) da Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas de 2025 e eleição da nova diretoria executiva para o triênio 2026 a 2028. A atual vice-presidente da Apae de Cascavel, pedagoga Amanda Basso, foi eleita presidente por aclamação. Ela vai suceder João Maschio a partir do próximo ano. A assembleia teve a condução de Pedro Martendal e Onazir Conceição.

Balanço da Gestão e Eleição da Nova Diretoria

O atual presidente, João Maschio, fez um balanço positivo de sua gestão, que prossegue até o fim de dezembro. “Tivemos muitos desafios à frente, mas também muitos avanços que só foram possíveis graças à união de todos”, destacou. Para ele, a Apae de Cascavel é referência não só para o Paraná, mas para todo o Brasil. Por sua vez, a presidente eleita, Amanda Basso, esposa do ex-presidente da APAE, Vilson Basso, estava emocionada com o novo desafio assumido. “São tantos anos de dedicação à nossa amada APAE e agora, com essa missão de presidir essa entidade que desempenha um papel tão importante para a sociedade e para as pessoas com deficiência”, destacou. “Estamos com um time bom e engajado para dar continuidade ao trabalho exercido pelas diretorias anteriores, sempre pensando na evolução e no melhor para os nossos alunos”.